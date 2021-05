SP e RJ suspendem vacinação contra Covid-19 para grávidas após orientação da Anvisa

Apesar da medida valer apenas para o imunizante da Oxford/AstraZeneca, os Estados estão utilizando a CoronaVac apenas para segunda dose de quem já se vacinou

Hoje, no Estado de São Paulo, foi iniciado o calendário de vacinação também para pessoas com deficiências permanentes



O Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro suspenderam temporariamente a imunização contra a Covid-19 para grávidas com comorbidades em qualquer idade gestacional após uma nota técnica da Anvisa publicada na noite da segunda-feira, 10. No documento, a agência recomendou a suspensão das doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para o grupo e apontou “monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas em uso no país”. Como São Paulo e Rio estão utilizando a CoronaVac apenas para segundas doses e o imunizante da Pfizer já acabou, todos os grupos incluídos agora recebem a vacina da Fiocruz — o que impossibilita que o calendário para grávidas seja mantido.

A imunização de puérperas até 45 dias após o parto, em São Paulo, no entanto, está mantida. Hoje, no Estado de São Paulo, foi iniciado o calendário de vacinação também para pessoas com deficiências permanentes entre 55 e 59 anos e operadores do Metrô e da CPTM que tem mais de 47 anos. O secretário municipal de Saúde da capital paulista, Edson Aparecido, afirmou que aguarda uma nova orientação das autoridades nacionais. “Tendo em vista a orientação de ontem da Anvisa, para suspender a vacinação com a AstraZeneca de gestantes, achamos melhor preventivamente suspender a vacinação para o grupo nas UBS e nos drive-thrus até que o Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Imunização, dê uma nova orientação. Ou até o momento que tenhamos outro tipo de imunizante.” Ainda não há previsão para normalização do cronograma. Os últimos lotes da CoronaVac que chegaram ao Brasil foram destinados apenas para segundas doses. Porém, no dia 17, um novo lote da Pfizer chega ao país.

