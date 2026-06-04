PoderData: 46% avaliam trabalho do STF como ‘ruim ou péssimo’

Pesquisa mostrou que 15% dos entrevistados veem a atuação do Supremo Tribunal Federal como ótima ou boa

Wallace Martins / STF Estátua da Justiça localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília



Pesquisa do PoderData divulgada nesta quinta-feira (4) mostrou que 46% avaliam o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) como “ruim ou péssimo”. Dos entrevistados, 15% consideram a atuação da Corte como ótima ou boa.

Outros 27% disseram que o trabalho do Supremo é “regular”.

Perguntados sobre os governos de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos que avaliam a gestão do petista como pior à do capitão da reserva, 65% veem o trabalho do STF como “ruim ou péssimo”, enquanto 4% consideram “ótimo ou bom”.

Dos entrevistados que consideram o governo Lula melhor que a gestão Bolsonaro, 27% avaliam a atuação do Supremo como “ruim ou péssima”. No mesmo cenário, 24% entendem que o trabalho do STF é “ótimo ou bom”.

Os que consideram o governo Lula e Bolsonaro iguais, 50% veem o trabalho do STF como “ruim ou péssimo”, 25% avaliam como “regular” e 14% veem como “ótimo ou bom”.

De 30 de maio a 1º de junho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas em 166 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.