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PoderData: 46% avaliam trabalho do STF como ‘ruim ou péssimo’

Pesquisa mostrou que 15% dos entrevistados veem a atuação do Supremo Tribunal Federal como ótima ou boa

  • Por Jovem Pan
  • 04/06/2026 07h30
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Wallace Martins / STF Estátua da Justiça localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Estátua da Justiça localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília

Pesquisa do PoderData divulgada nesta quinta-feira (4) mostrou que 46% avaliam o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) como “ruim ou péssimo”. Dos entrevistados, 15% consideram a atuação da Corte como ótima ou boa.

Outros 27% disseram que o trabalho do Supremo é “regular”.

Perguntados sobre os governos de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos que avaliam a gestão do petista como pior à do capitão da reserva, 65% veem o trabalho do STF como “ruim ou péssimo”, enquanto 4% consideram “ótimo ou bom”.

Dos entrevistados que consideram o governo Lula melhor que a gestão Bolsonaro, 27% avaliam a atuação do Supremo como “ruim ou péssima”. No mesmo cenário, 24% entendem que o trabalho do STF é “ótimo ou bom”.

Os que consideram o governo Lula e Bolsonaro iguais, 50% veem o trabalho do STF como “ruim ou péssimo”, 25% avaliam como “regular” e 14% veem como “ótimo ou bom”.

De 30 de maio a 1º de junho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas em 166 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

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