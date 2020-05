STJ solicita apuração sobre suposto vazamento de operação da PF no RJ

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita, diz o ministro



O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), solicitou nesta quarta-feira (27) que o Ministério Público Federal apure o suposto vazamento de diligências de busca e apreensão realizadas na terça-feira (26) no Rio de Janeiro, que teve entre seus investigados o governador do Estado, Wilson Witzel.

Caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita, como forma de não prejudicar a integridade das instituições, diz o ministro.

A Operação Placebo da Polícia Federal, fez buscas no Palácio Laranjeiras, residência oficial de Witzel, no Palácio da Guanabara, sede do Executivo do Rio, e ainda na casa em que o mandatário do Rio morava antes de assumir o governo. O objetivo da ação é apurar desvios de recursos da saúde no Estado.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), em entrevista à Rádio Gaúcha, indicou, na segunda-feira (25), que a PF estava prestes a deflagrar operações para investigar irregularidades cometidas por governadores durante a pandemia da Covid-19.

“A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali, na agulha, para sair, mas não saíam. E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de Covidão ou de não sei qual vai ser o nome que eles vão dar mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal”, disse a parlamentar, o que aumentou as especulações sobre possível vazamento das informações.

*Com informações do Estadão Conteúdo