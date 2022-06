STJ decide que vítimas do desabamento do Edifício Palace II dividirão indenização de R$ 30 milhões

Decisão foi tomada na terça-feira, 7, mais de 24 anos depois da tragédia que deixou oito mortos no Rio de Janeiro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que 120 famílias vítimas do desabamento do Edifício Palace II, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, irão dividir uma indenização de aproximadamente R$ 30 milhões. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto ao STJ. A decisão foi tomada na última terça-feira, 7. O prédio desabou em fevereiro de 1998 e o incidente deixou oito vítimas fatais. A decisão da justiça veio mais de 24 anos depois da tragédia e, com o parecer do STJ, o processo deve retornar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O dinheiro da indenização vem de um terreno localizado em Brasília que foi leiloado em 2017. O cálculo de quanto cada família receberá será feito por um perito judicial, que analisará diversos fatores. O relator do caso foi o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e o julgamento foi transmitido pelo Youtube do STJ.