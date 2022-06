Demanda por carros de luxo aumenta, mas falta de produtos dificulta oferta

Setor automotivo sofre com impactos da pandemia, desabastecimento e com os reflexos da guerra entre Ucrânia e Rússia

Marcelo Camargo/Agência Brasil Escalada do juros, Selic, também impacta nos financiamentos e valores dos veículos



O setor automotivo premium registrou bom desempenho em maio, melhor desempenho de 2022. No entanto, o segmento ainda sofre com consequências relacionada com a pandemia, falta de produtos, fechamento das lojas, desabastecimento e, agora, a guerra entre Ucrânia e Rússia, que impacta nos custos de logística. O gerente de vendas da Agulhas Negras, Douglas Ramos, explica que há demanda, mas falta carro nas concessionárias. “Temos uma demanda grande, está crescente, mas falta produto. Temos problema de pandemia, guerra, falta condutores. Demanda eu tenho, mas não tenho oferta para clientes. Já tivemos redução em cerca de 10% esse ano, a tendência é que continue desse jeito para começar a melhorar no ano que vem”, afirmou. Segundo ele, a escalada do juros, Selic, também impacta nos financiamentos e valores dos veículos. “Conseguimos equalizar e fazer uma divisão boa para atender o cliente com boas propostas, inclusive com o bando da montadora”, completou, reforçando que “se tivesse produto, superaria [2021] fácil”.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos