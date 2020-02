STJ libera nomeação de Sérgio Camargo na Fundação Palmares

O pedido foi feito pela Advogacia-Geral da União (AGU). No entendimento do STJ, a nomeação segue os requisitos legais

Reprodução/Facebook Sergio Nascimento de Camargo, nomeado para a Fundação Palmares



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reverteu a decisão da Justiça Federal do Estado do Ceará e liberou a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. O pedido foi feito pela Advogacia-Geral da União (AGU). A informação é do G1.

A nomeação de Camargo gerou uma série de críticas após publicações nas redes sociais mostrarem que ele relativiza questões como racismo e escravidão.

Para o STJ, a nomeação segue os requisitos legais, o fato de Camargo ter “se excedido” não autoriza o juízo sobre sua competência. E, por fim, o STJ decidiu que não cabe ao Judiciário censurar o modo de pensar do indicado.

Caberá a atual secretária especial da Cultura, Regina Duarte, que ainda não tomou posso formalmente no cargo, decidir se deve manter a nomeação de Camargo no cargo.