STJ sofre ataque hacker e sessões virtuais são suspensas por tempo indeterminado

Presidência do tribunal já acionou a Polícia Federal; petições podem ser encaminhadas por e-mail

Divulgação Por precaução, os prazos processuais seguem suspensos até a próxima segunda-feira, 9



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um ataque hacker nesta terça-feira, 3, durante o período da tarde, enquanto aconteciam as sessões de julgamento dos colegiados das seis turmas. A presidência do tribunal já acionou a Polícia Federal, e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) está trabalhando na recuperação dos sistemas dos serviços oferecidos pela Corte. Por precaução, os prazos processuais seguem suspensos até a próxima segunda-feira, 9.

As demandas que importem em perecimento de direito (demandas urgentes, como liminares em habeas corpus) estarão centralizadas na presidência do STJ até esse mesmo prazo. As petições podem ser encaminhadas ao e-mail protocolo.emergencial@stj.jus.br. Todas as sessões de julgamento, virtuais e/ou por videoconferência, estão suspensas ou canceladas até restabelecida a segurança do tráfego de dados nos sistemas. A área de TI do STJ ainda recomendou aos usuários — ministros, servidores, estagiários e terceirizados — que não utilizem computadores, ainda que os pessoais, que estejam conectados com algum dos sistemas informatizados da Corte, até que seja garantida a segurança do procedimento.