FBI alerta para ameaça de invasão hacker no sistema eleitoral dos EUA

Apesar do alerta de tentativas de invasão, o órgão informou que não há evidências de que a integridade dos dados eleitorais tenham sido ameaçados

Calvin Mattheis/News Sentinel via Imagn Content Services, LLC Apesar do alerta, dados eleitorais não foram afetados



A Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestrutura dos Estados Unidos e o Departamento Federal de Investigação (FBI) divulgaram na última semana um alerta de tentativas de invasões de hackers no sistema eleitoral do país. Em um memorando, o órgão de segurança afirmou que sites governamentais do âmbito federal e dos âmbitos estaduais sofreram tentativas sucessivas de violação. Eles seriam alvo dos hackers por conte informações que levam até a base de dados eleitorais. As eleições presidenciais do país norte-americano serão realizadas no dia 3 de novembro.

“A tática mais comumente usada, conhecida como rede de vulnerabilidade, explora múltiplas vulnerabilidades [dos sistemas] no intuito de que uma única invasão comprometa uma rede ou uma aplicação”, pontua o documento, que afirmou, ainda, ter entrado em contato direto com a administração dos sistemas para que eles revisassem a segurança dos sites e evitassem ocorrências semelhantes. Apesar da nota de atenção, o FBI e a Agência de Cibersegurança afirmaram que não há evidências de que a integridade dos dados eleitorais no país tenha sido ameaçada.