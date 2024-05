Sul do Brasil registra primeira neve do ano e tem previsão de geada

Segundo a agência de meteorologia MetSul, foi uma precipitação fraca e rápida com temperatura nos altos da localidade serrana de 0ªC

Reprodução/X/@metsul Pequenos flocos de neve são registrados no sul brasileiro pela primeira vez em 2024



O Sul do Brasil registrou nesta terça-feira (28) a primeira neve do ano. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram flocos de neve caindo na cidade de São Joaquim (SC) e em Serra Grande, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Segundo a agência de meteorologia MetSul, foi uma precipitação fraca e rápida com temperatura nos altos da localidade serrana de 0ªC. Está terça foi gelada no sul do país, a temperatura em algumas regiões não chegou a ultrapassar os 10ºC e outras não superaram a marca de 5ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido, pela manhã, um alerta para a possibilidade de neve em regiões de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). O aviso previa pequenos riscos de acidentes, com a neve podendo atingir até 5 cm de espessura. Além disso, o aviso do Inmet também alerta para a previsão de fortes ventos costeiros em RS e SC, com possibilidade de intensificação nas regiões litorâneas. A tendência para os próximos dias é de temperaturas baixas em várias cidades. De acordo com o MetSul, o ciclone na costa impulsiona ar mais seco, o que traz tempo mais aberto à noite com resfriamento maior e condições mais propícias para geada para as madrugadas de quarta, quinta, sexta e sábado.