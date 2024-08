Superlua Azul: saiba como observar o raro fenômeno que acontece nesta segunda e deixa a lua maior

Fenômeno começa às 15h45, mas o melhor horário para ver é quando anoitecer, por volta de 17h50

Reprodução/Instagram/@leosens A foto do Cristo 'abraçando' a lua foi tirada em Niterói, do outro lado da Baia de Guanabara



Os observadores do céu noturno tem uma grande motivo para olhar para o céu nesta segunda-feira (19), porque acontece hoje a primeira das quatro Superluas de 2024, um fenômeno que faz com que o corpo celeste pareça maior por causa da sua proximidade com a Terra. A lua estará a 357 mil km do nosso planeta – em média a distância é de 382 mil km – e poderá ser observada de qualquer lugar do Brasil. O fenômeno começa às 15h45, mas o melhor horário para ver é quando estiver anoitecendo, por volta de 17h50. Para observar a lua, basta olhar para o céu na direção leste, lado oposto do Sol. As primeiras horas, são as melhores para acompanhar o fenômeno, que, por causa dos referenciais terrestres, como prédios e árvores, pode apresentar variações de tonalidade, como amarelo, laranja ou vermelha. Quem não conseguir observar o céu na noite desta segunda, tem até quarta-feira (21) para prestigiar a lua, que será a última até 2037. Contudo, a Nasa alerta que existe diferença entre os fenômenos mensais e sazonais. A de hoje é sazonal. Ela acontece a cada quatro luas cheias em uma única estação. As próximas Superluas acontecem em: 18 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro.