Suspeito de chacina no Mato Grosso é morto em confronto com a polícia

Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Reprodução/Imagem de Câmera de Segurança Ataque em bar deixou sete mortos; duas pessoas sobreviveram



Um dos homens apontados como autor da chacina que deixou sete mortos em Sinop, Mato Grosso, foi morto nesta quarta-feira, 22, durante confronto com forças policiais em uma área de mata próximo ao aeroporto da cidade. Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo suspeito de envolvimento com a chacina permanece foragido. No início da tarde desta quarta-feira, a polícia conseguiu apreender a espingarda e a caminhonete usadas pelos suspeitos em um terreno no bairro Vila Verde, na periferia da cidade. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais de Mato Grosso (BOPE-MT), com apoio de um avião da companhia aérea, realizou buscas para prender os suspeitos. Policiais civis e militares atuaram em conjunto. Edgar continua foragido. Segundo o responsável pela sua defesa, o suspeito deve se apresentar à polícia nesta quinta-feira, 23. De acordo com a polícia, Edgar tem registro no Exército como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC).

*Com informações do Estadão Conteúdo