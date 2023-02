Banco Central dos EUA divulga ata que indica recessão econômica em 2023

Dirigentes do órgão defenderam a implementação de uma alta nos juros para conter o crescimento da inflação

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Home broker em telas, do balcão acionário brasileiro (B3), com o ativo DOLX22 e notas de dólares, em São Paulo



O Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve – FED) divulgou uma ata nesta quarta-feira, 22, em que indica uma possível recessão na economia norte-americana para o ano de 2023. No documento, o órgão afirma que não tem boas perspectivas para o futuro próximo financeiro local e aumentou os juros em 0,25 ponto percentual e subiu a taxa de 4,5% a 4,75% no ano. Alguns executivos defenderam um aperto maior na taxa de juros de 0,5 ponto percentual. A medida foi defendida para prevenir que a taxa de inflação dispare. Atualmente, alguns produtos registraram aumento de preço acima das expectativas de mercado e a taxa inflacionária mostra-se mais resiliente do que o esperado. Economistas locais defendem que há um risco de que os aumentos na taxa de juros produzidos pelo FED não sejam suficiente para frear a inflação. A meta inflacionária, atualmente, está em 2% ao ano, mas o principal medidos de preços ao consumidor norte-americano encontra-se acumulado em 6% nos últimos 12 meses. Em contrapartida, diretores do FED demonstraram preocupação com o impacto do aumento dos juros, e isso aumenta a probabilidade da economia entrar em recessão neste ano. De acordo com o Banco Mundial, o produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos deve apresentar um crescimento de 0,5% ao ano. No entanto, caso haja um aumento na taxa de juros maior do que o estimado neste ano, é provável que a maior economia do mundo encerre o ano com uma recessão, o que impactaria a economia mundial.