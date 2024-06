Idoso de 77 anos morre após ser agredido com voadora em Santos

Cesar Finé Torresi estava acompanhado do neto de 11 anos no momento do acidente; sepultamento foi na última segunda em Santo André

Reprodução/Facebook/Arquivo Pessoal Cesar Finé Torresi fazia calendários e era muito querido pelos vizinhos



Um homem de 77 anos faleceu após ser agredido por um chute no peito, conhecido como voadora, desferido pelo motorista de um veículo em Santos, no litoral sul de São Paulo, no último sábado (8). O aposentado Cesar Finé Torresi estava acompanhado de seu neto de 11 anos quando foi atacado por Tiago Gomes de Souza, 39, que dirigia um Jeep Commander pela rua Professor Pirajá da Silva, no bairro Aparecida. De acordo com relatos do neto do idoso e de testemunhas à polícia, eles estavam atravessando a rua entre os carros, ou seja, fora da faixa de pedestre, pois o semáforo estava fechado, quando o motorista avançou com o veículo sobre eles de forma abrupta. Torresi se apoiou no capô do carro e, ao completarem a travessia, o condutor desceu do veículo e agrediu o idoso com um chute no peito, fazendo com que ele caísse desacordado. O Samu ( (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados por pessoas que estavam no local. Enquanto o aposentado recebia atendimento dos socorristas, o agressor fugiu, sendo posteriormente detido em um Carrefour da cidade litoranea. Torresi foi levado para a UPA Zona Leste com traumatismo craniano, mas infelizmente não resistiu, vindo a falecer após três paradas cardíacas.

O agressor foi preso em flagrante e permaneceu em silêncio durante o depoimento à polícia. A Justiça converteu a prisão de Souza para preventiva, sem prazo definido. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte na Central de Polícia Judiciária de Santos. O filho mais velho do idoso, o comerciante Cesar Fine Torresi Filho, de 43 anos, lamentou a perda do pai, descrevendo-o como uma pessoa ativa e conhecida na vizinhança. Torresi foi sepultado no cemitério Vila Curuçá, em Santo André (ABC), na última segunda-feira (10), em uma cerimônia que contou com a presença de muitas pessoas.

Publicado por Tamyres Sbrile

