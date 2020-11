Suspeito de dirigir carro que atropelou e matou cicloativista presta depoimento em São Paulo

Informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP); Mariana Kohler foi atropelada na madrugada do último domingo, em Pinheiros

Reprodução/Instagram Marina Kohler Harkot, de 28 anos, morreu na madrugada de domingo após ter sido atropelada na zona oeste de São Paulo.



Um homem identificado como José Maria da Costa Júnior, suspeito de estar dirigindo o carro que atropelou e matou a cicloativista Mariana Kohler na madrugada do último domingo, 8, em São Paulo prestou depoimento nesta terça, 10, após se apresentar à polícia ao lado de seu advogado. Ele chegou ao 14º DP, em Pinheiros, por volta das 15h30. O conteúdo do depoimento do suspeito não foi divulgado pelas autoridades. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Mais cedo, o órgão informou através de nota que o veículo utilizado no crime, um Hyundai Tucson, foi localizado e periciado. Integrantes da equipe também estão analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao local do acidente. A SSP informou, ainda, que foi solicitada a prisão preventiva do suspeito, que agora aguarda a decisão judicial sobre o pedido.

O acidente aconteceu por volta das 0h17 do último domingo no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Após atropelar a ciclista, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Uma policial militar que estava de folga e passava pelo local presenciou o atropelamento, anotou o número da placa e prestou socorros à vítima, que não resistiu e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente e é investigado no 14º DP.