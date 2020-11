Cicloativista morre atropelada em SP; motorista fugiu sem prestar socorro

Movimentos cicloativistas organizaram para as 17 horas deste domingo, 8, um ato em homenagem à Marina no qual pedirão mais segurança no trânsito e justiça para a jovem. O ato será realizado na Praça do Ciclista, próximo à Avenida Paulista, na região central. Nas redes sociais, amigos da jovem e movimentos sociais demonstraram indignação pela morte. “O motorista que a atropelou segue foragido. Basta de mortes de ciclistas e pedestres no trânsito, isso não é normal!”, publicou o movimento Mobilize Brasil no Twitter, com a hashtag #NaoFoiAcidente.

O cicloativista Daniel Guth, diretor executivo da Aliança Bike, questionou as regras de trânsito adotadas em vias como a avenida em que Marina foi morta e cobrou responsabilização dos gestores municipais. “Passou da hora de incluir prefeitos e secretários como corresponsáveis pelas mortes no trânsito. Talvez desta forma as coisas mudem. Uma via ampla em declive, sem fiscalização e com limite de 50 km/h não é condizente com a vida E as blitz da lei seca? Viraram lenda urbana”, escreveu ele no Twitter.