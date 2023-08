Ataque russo atinge hospital e mata médico no sul da Ucrânia

Mísseis atingiram unidade de saúde em Kherson e também deixaram uma enfermeira ferida em estado crítico

Oleksandr GIMANOV / AFP Cidade de Kherson foi retomada pelos ucranianos em novembro de 2022 e vem sendo alvo de bombardeios desde então



Um novo ataque da Rússia à cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, atingiu um hospital e matou um médico. Além da vítima fatal, uma enfermeira que atuava na unidade de saúde se feriu e está em estado crítico. O ataque aconteceu nesta terça-feira, 1º, e foi confirmado pelas autoridades municipais. “O impacto ocorreu em um centro de saúde e, como resultado, um jovem médico, que havia começado a trabalhar há poucos dias, morreu e uma enfermeira ficou ferida, por cuja vida nossos médicos agora lutam”, escreveu Roman Mrochko, chefe da administração militar de Kherson. O oficial afirmou ainda que o ataque partiu das artilharias russas instaladas do outro lado do rio Dnipro e aconteceu por volta das 11h (6h no horário de Brasília). A promotoria do distrito de Kherson confirmou as informações locais e afirmou que iniciou investigações preliminares para um possível cometimento de crime de guerra. Na segunda-feira, 31, três civis morreram na cidade, que foi reconquistada pelas forças ucranianas em novembro de 2022 e, desde então, vem sendo bombardeada pela artilharia russa.

*Com informações da EFE