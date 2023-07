‘Barbie’ se torna segunda maior estreia da história no Brasil; veja ranking

Filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling estreou nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros

Divulgação/Warner Bros. Margot Robbie interpreta a famosa boneca da Mattel em filme de Greta Gerwig



‘Barbie‘ é o assunto do momento no mundo. O mundo cor de rosa da boneca invadiu as salas de cinema no Brasil nesta quinta-feira, 20, e registrou a segunda maior estreia de um filme no país em toda a história. De acordo com dados da Comscore, o longa-metragem de Greta Gerwig arrecadou R$ 22,9 milhões no dia da estreia e foi assistido por 1,18 milhões de pessoas. Os números colocam ‘Barbie’ atrás apenas da abertura de ‘Vingadores: Ultimato’ (2019) que arrecadou R$ 29,9 milhões em seu primeiro dia de exibição. O filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling conta a história de uma boneca que perdeu seu propósito e vai ao mundo dos humanos entender suas frustrações. No Rotten Tomatoes, site tradicional de avaliação de filmes, classificou o longa com 90% de aprovação.

Confira abaixo o ranking de melhores estreias no Brasil:

1. Vingadores: Ultimato – R$ 29,9 milhões

2. Barbie – R$ 22,9 milhões

3. Homem-Aranha: Sem volta para casa – R$ 20,9 milhões

4. O Rei Leão – R$ 17,5 milhões

5. Vingadores: Guerra Infinita – R$ 16,5 milhões