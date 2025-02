Suspensão do rodízio e mudanças nos serviços: veja o que abre e fecha durante o Carnaval em SP

Sistema voltará a ser aplicado na quinta-feira, 6 de março, com restrições para os veículos com placas finais 7 e 8, que não poderão circular das 7h às 10h e das 17h às 20h

Entre os dias 3 e 5 de março, o rodízio de veículos na cidade será suspenso em razão das festividades de Carnaval. O sistema voltará a ser aplicado na quinta-feira, 6 de março, com restrições para os veículos com placas finais 7 e 8, que não poderão circular das 7h às 10h e das 17h às 20h. Durante o período carnavalesco, a ciclofaixa de lazer não estará em funcionamento, com retorno programado para o dia 16 de março. Além disso, o programa Ruas Abertas também será interrompido durante esses dias de festa. O elevado João Goulart será transformado em uma área de lazer, permanecendo fechado para veículos nos dias 1º, 2 e 4 de março. Nos dias 3 e 5, o espaço estará liberado para o trânsito normal.

Os parques municipais estarão abertos, mas com horários e serviços alterados. É recomendável que os visitantes consultem os horários específicos dos parques que são geridos pelo governo estadual para evitar surpresas. No que diz respeito aos serviços de saúde municipais, haverá algumas mudanças durante o feriado. As unidades básicas de saúde das AMAs/UBSs integradas estarão focadas em atendimentos para vacinação. As 479 Unidades Básicas de Saúde retomarão suas atividades na quarta-feira, a partir das 12h.

As farmácias que oferecem medicamentos especializados funcionarão normalmente na segunda-feira e reabrirão às 12h na quarta-feira. Na terça-feira, essas farmácias estarão fechadas. As Unidades Dose Certa não estarão em operação durante todo o Carnaval, e os postos do Poupatempo voltarão a atender ao público a partir das 12h de quarta-feira.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA