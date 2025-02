De túmulo do samba a destino mais procurado: como São Paulo ressignificou o Carnaval

Levantamento feito pela empresa Zoox Smart Data mostrou que SP se tornou o destino mais procurado para o Carnaval de 2025; procura pela capital paulista reflete nas buscas por Camarotes, como Camarote Bar Brahma

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Atriz Alessandra Negrini durante desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos mais tradicionais do pré-carnaval paulistano



Até uns anos atrás, pensar em São Paulo como principal destino para o Carnaval, era algo totalmente fora da realidade. Afinal, a cidade era considerada como o túmulo do samba e a busca para curtir a data sempre se dava por Rio de Janeiro, Bahia, Recife e até cidades no interior e litoral de São Paulo, como Iguape, que é reconhecido por ter um dos maiores e melhores Carnaval de rua e São Paulo. Só que hoje em dia a realidade mudou e a capital paulista está na lista dos destinos mais procurados. Um levantamento feito pela empresa Zoox Smart Data mostrou que São Paulo se tornou o destino mais procurado para o Carnaval de 2025. Os dados mostram que 34,36% dos foliões escolheram o estado paulista, enquanto o Rio aparece com 25,06% da preferência e a Bahia com 14,87%.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esses números se refletem na quantidade de bloquinhos que existem na cidade. Até 2013, havia menos de 50 blocos, hoje já são mais de 600, com alguns tradicionais de outros Estados criando raízes por aqui, como o Bangalafumenga, tradicional bloco carioca, que está na capital paulista desde 2012, e o Sargento Pimenta. Em 2025, são esperados 16 milhões de foliões durante todos os dias de festa. E o público não se restringe apena às ruas da capital, o Sambódromo do Anhembi também é uma opção. Um espaço que tem brilhado os olhos do público e sendo cada dia mais buscado, são os tradicionais camarotes que prometem atrações, comida e bebida à vontade, além de proporcionar uma experiência única.

Caire Aoas, é sócio criador da Diverti, grupo de entretenimento responsável pelo CBB (Camarote Bar Brahma), que completa 25 anos de existência em 2025 e é o pioneiro quando o assunto é Camarote de luxo no Anhembi. Caire está desde a primeira edição no projeto e conta que a ascensão de São Paulo como um dos protagonista do Carnaval do Brasil foi o responsável por dar origem ao tema do Camarote Bar Brahma deste ano: ‘Faça Florescer o Carnaval no CBB’. “A gente quis olhar um pouco na origem do Carnaval de São Paulo. Então refletimos sobre o trajeto, o crescimento do Carnaval, e o preconceito que tinha contra São Paulo, que era considerado, entre aspas, o túmulo do samba”, conta.

“Essa ideia de falar do florescer no Carnaval de São Paulo, é um significado de ter vida, alegria, diversidade, festa, mesmo diante de um lugar que é cinza”, acrescenta Caire, destacando que os blocos da capital paulista têm uma potência cultura absurda. “O Carnaval de rua quando nasceu, achavam que era uma ameaça para o Sambódromo, porém hoje já vemos que é totalmente o contrário”, diz o sócio criador da Diverti, que acredita que São Paulo hoje já está no mesmo patamar que os tradicionais carnavais do Brasil. “São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão no mesmo patamar de grandiosidade, público e impacto econômico. Eu acho que são vários indicadores que tendem a mostrar que os três carnavais estão no mesmo nível de tamanho”, fala.

Existente há 25 anos, o CBB tem um público fiel, alguns que vão desde a primeira edição, mas, anualmente, atraem novos foliões. “Nosso principal diferencial é que a gente pensa muito na experiência. Então o nosso Camarote ele é inteiro pensado para os nossos convidados. A gente tem receptivo com comida à vontade, cassino, boate, praça de alimentação, restaurantes e três palcos com atrações”, explica Caire. Neste ano, nomes como: Ferrugem, Iza, Diogo Nogueira, Léo Santana, Alexandre Pires, Raça Negra, Carlinhos Brown, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Mumuzinho, vão agitar o espaço enquanto as escolas de samba desfilam na avenida. Mas outros artistas, como Zeca Pagodinho, já passaram por lá. Sendo esse um dos responsáveis pelo que o CBB é hoje.

Caire revela à Jovem Pan, que um de seus grandes sonhos é fazer uma homenagem para o sambista. “A gente tem um carinho enorme pelo Zeca e consideramos que ele é quase um padrinho do camarote, porque ele foi um marco na evolução e no amadurecimento do camarote”, relembra. “Ele foi o primeiro grande. Sempre tivemos o sonho de trazer o Zeca Pagodinho para o camarote, quando a gente realizou, isso marcou nossa história, então tem o camarote antes do Zeca e o camarote depois do Zeca”, concluiu, e também revela que pode ser que a homenagem para o icônico cantor brasileiro esteja perto de acontecer.

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo acontecem entre a noite de sexta-feira (28) e sábado (1), sendo sete escolas por dias a passar pelo Anhembi. No sábado (8), nove escolas retornam à Avenida: as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as campeãs e vice-campeãs do Acesso I e do Acesso II.