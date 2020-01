Suzane Von Richthofen é aprovada pelo Sisu em curso de turismo

Reprodução Suzane passou em 8º lugar para curso de turismo



Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em caso de grande repercussão em 2002, foi aprovada pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Ela aparece em 8º lugar em lista divulgada para o curso de Gestão de Turismo no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo (IFSP).

A detenta selecionou o campus de Campos do Jordão, que fica a 40 quilômetros do presídio de Tremembé, no período noturno. De acordo com o jornal Extra, ela fez 608.42 pontos. Ela está em regime semiaberto há 5 anos.

Em 2017, Suzane já havia tentado o curso de Administração de Empresas, por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), onde foi pré-selecionada. Em outra ocasião, a Justiça deu o aval, em 2016, para que ela estudasse em universidade em Taubaté, mas ela acabou desistindo.

Segundo a lei vigente no Brasil, presos em regime semiaberto podem deixar a detenção para estudar, mas precisam retornar à cadeia ao final das aulas.

Suzane assassinou os pais Manfred e Marísia von Richthofen na casa da família, em São Paulo. Os irmãos Christian e Daniel Cravinhos também participaram do crime.