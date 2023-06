Suzane Von Richtofen participa de concurso público no interior de São Paulo

Condenada por planejar e participar do assassinato dos próprios pais concorre ao cargo de telefonista da Câmara Municipal de Avaré

Arquivo Pessoal Se aprovada, Suzane Von Richtofen vai receber uma remuneração bruta de mais de cinco mil reais



Condenada por planejar e participar do assassinato dos próprios pais há 20 anos, Suzane Von Richtofen é candidata em um concurso para trabalhar na Câmara Municipal de Avaré, cidade do interior de São Paulo. O nome da criminosa aparece entre as 8.601 inscrições para a vaga de telefonista, função que exige nível fundamental e terá carga horária semanal de 30 horas. A remuneração bruta inicial do cargo é de R$ 5.626,33, além de outros benefícios, como: vale alimentação de R$ 891,05, plano de saúde e plano odontológico. O processo seletivo será feito em duas etapas. A primeira será uma prova objetiva com 40 questões divididas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; e a outra etapa será uma prova prática. A avaliação será ministrada no dia 4 de junho, próximo domingo, no período da manhã na cidade de Avaré. Os aprovados ficarão em cadastro reserva e serão convocados conforme surgirem as vagas.