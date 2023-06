Flamengo vence clássico contra o Fluminense e se classifica às quartas da Copa do Brasil

Arrascaeta e Gabigol marcaram os gols da vitória do rubro-negro por 2 a 0, no Maracanã

MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta abriu o placar no primeiro tempo, no Maracanã



O Flamengo afastou a crise e venceu o clássico contra o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, 1º, ficando com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida no Maracanã não foi das mais emocionantes. O primeiro tempo foi tenso para os dois lados, mas o Flamengo foi chegando aos poucos ao ataque. Até que aos 32 minutos, Arrascaeta cabeceou no canto, sem chances para Fábio, e abriu o placar. Com alguns desfalques importantes, como Marcelo, o Fluminense teve problemas para fazer seu jogo. No segundo tempo, a equipe tentava chegar ao ataque, mas sem efetividade. Nos acréscimos, Gabigol deixou o dele e fechou a conta em 2 a 0. Sendo assim, pelo empate sem gols na ida e a vitória nesta quinta, o Flamengo ficou com a vaga. Todos os classificados às quartas foram definidos e são eles: Flamengo, São Paulo, Corinthians, América-MG, Bahia, Grêmio e Athletico-PR. Os próximos duelos serão definidos por sorteio.