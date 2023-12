Tabata Amaral sofre corte na boca após tentativa de assalto no centro de São Paulo

Deputada saía de um evento do PSB no Sindicato dos Padeiros quando um homem deu um soco no vidro; até o momento, o suspeito não foi identificado.

Reprodução/Instagram/@tabataamaralsp Tabata Amaral sofreu corte na boca após ser atingida por estilhaços



A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) sofreu uma tentativa de assalto no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Após sair de um evento do seu partido no Sindicato dos Padeiros, um homem deu um murro no vidro do carro e tentou levar o celular e alguns pertences. Não conseguiu, mas os estilhaços cortaram a boca e a mão da parlamentar. “O chão está cheio de estilhaços. Graças a Deus, a gente está bem. O soco não me pegou. Os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca”, disse Tabata, em vídeo compartilhado em suas redes sociais no qual apareceu bastante abalada. Ela estava no banco do passageiro, onde ocorreu o ataque. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata criticou o atual gestor, Ricardo Nunes (MDB), pela sensação de insegurança. “Essa não é minha São Paulo. Este não é o lugar que eu trabalho para criar os meus filhos. Eu sei que muitas pessoas já passaram por situação parecida. A gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, sentimento de injustiça, de imobilidade. […] Nunca me senti tão insegura na minha cidade. Precisamos ter coragem de dar um basta nessa situação”, declarou a deputada.

Veja o vídeo divulgado por Tabata