Mesmo com feriado, taxa de isolamento segue abaixo do ‘aceitável’ em SP

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo Movimentação de pessoas e carros na Avenida Paulista, região central de São Paulo, na manhã do último sábado (23)



O índice de isolamento social no estado de São Paulo chegou a 51% no sábado (23), de acordo com dados do Sistema de Monitoramento Inteligente divulgados pelo governo estadual neste domingo. Na sexta-feira, a taxa havia ficado em 48%.

Na cidade de São Paulo, o índice subiu para 53% ontem, de 49% na sexta-feira. A cidade do estado com maior taxa de isolamento é São Sebastião, no litoral, com 65%.

O índice ideal de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus é de 70%, de acordo com o governo paulista. O índice aceitável é acima de 55%. Para tentar aumentar o isolamento, nesta segunda-feira (25), o governador João Doria antecipou o feriado de 9 de Julho (Revolução Constitucionalista).

O isolamento social é calculado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo e foi viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que se possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no estado. A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

*Com informações do Estadão Conteúdo