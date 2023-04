Tarcísio de Freitas cancela agenda de governo desta segunda por recomendação médica

Governador passa bem e seguirá apenas compromissos internos no Palácio dos Bandeirantes durante esta semana

Isadora de Leão Moreira/ Governo do Estado de São Paulo - 15/03/2023 Tarcísio



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou sua agenda desta segunda-feira, 17, por recomendação médica, devido a um procedimento cirúrgico realizado por ele no último sábado, 15. Segunda a assessoria de imprensa do governo, anteriormente Tarcísio iria participar de uma solenidade de passagem de cargo do comandante militar do Sudeste, do General de Divisão Pedro Celso Coelho Montenegro para o General de Exército Guido Amin Naves, nesta segunda. O governador passa bem e seguirá apenas compromissos internos de sua agenda no Palácio dos Bandeirantes durante esta semana.