Tarcisio de Freitas vai enviar na próxima terça projeto de reajuste salarial para policiais de SP

A expectativa é de que o texto contenha um reajuste para as polícias Civil e Militar a partir do segundo semestre; na quarta, governador apresenta projeto anticorrupção

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Governador Tarcisio de Freitas apresenta na Alesp, na próxima terça-feira, projeto de melhoria nas carreiras de policiais



Tarcisio de Freitas vai enviar ao Legislativo, na próxima terça-feira, 2, uma proposta de melhorias nas carreiras dos policiais de São Paulo. O governador vai anunciar o projeto durante visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) ao lado do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O evento está programado para as 11h. A expectativa é de que o texto contenha um reajuste para as polícias Civil e Militar a partir do segundo semestre. A readequação salarial era uma das promessas de campanha de Tarcisio. Já na quarta-feira, 3, o governador lança o chamado Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo. Também promessa feita durante a corrida eleitoral, a ideia é criar um programa, para apurar denúncias e combater possíveis ilegalidades dentro do governo paulista. O programa tem os moldes do “Radar Anticorrupção”, lançado por Tarcisio em 2019, quando estava a frente do Ministério da Infraestrutura de Jair Bolsonaro.

Reajuste para policiais

No último dia 11, o governador apresentou aos líderes dos partidos que compõem sua base na Alesp suas prioridades. Tarcisio espera contar com maior engajamento dos parlamentares principalmente na pauta do reajuste, mas também no processo de privatização da Sabesp e na facilitação do pagamento de dívidas por empresas do Estado. Os governistas são maioria no Legislativo paulista.

Desde janeiro, Guilherme Derrite anunciou um grupo de trabalho para discutir o reajuste. Inicialmente, o objetivo do comitê era apresentar o plano de aumento salarial até abril. Durante esses quatro meses, membros do grupo elaboraram uma proposta de alteração legislativa, que foi apresentada a Tarcisio. O comitê afirma, em publicação no Diário Oficial do Estado, que há “defasagem salarial dos servidores da Secretaria da Segurança Pública frente a outras Secretarias do Governo do Estado de São Paulo, e, inclusive, perante outras forças policiais do Brasil”.