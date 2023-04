Republicanos sinaliza apoio à reeleição de Ricardo Nunes em SP nas eleições de 2024

Presidente nacional do partido, Marcos Pereira, declarou não querer apoiar a polarização que pode ser criada entre os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Sales (PL)

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes (MDB) é prefeito de São Paulo



Nesta segunda-feira, 24, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, sinalizou apoio à candidatura de Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, nas eleições municipais do ano que vem. A fala de Pereira se deu durante uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, onde o político declarou não querer apoiar a “polarização entre dois extremos”. A afirmação se refere às candidaturas dos deputados Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Salles (PL). Nunes é entendido pelo Republicanos como um político de centro-direita e que tem boa relação com o atual governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é apontado como o maior expoente da legenda a nível nacional. Na disputa pela gestão da Prefeitura de São Paulo, Boulos já tem um acordo firmado com o Partido dos Trabalhadores (PT), desde a eleição de 2022, para receber o apoio petista à sua candidatura em 2024.

Já pelo lado da direita, Salles afirmou que se o Partido Liberal não apoiar sua candidatura vai estar entregando a Prefeitura para o PSOL. Em resposta, o presidente do PL em São Paulo, o vereador Isac Felix, declarou que o partido é da base de apoio de Nunes, tem cargos na gestão municipal e não pretende dar as costas para o atual prefeito da capital paulista. Na última disputa pela gestão municipal, em 2020, o segundo turno foi disputado entre o então prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos. Covas venceu a disputa, mas faleceu meses depois em decorrência de um câncer, quando Ricardo Nunes assumiu o posto.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha