Tarcísio de Freitas diz que São Paulo avança em medidas preventivas para evitar novas queimadas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta quarta-feira (28), que uma série de medidas preventivas precisam ser tomadas para evitar a repetição da onda de queimadas que, alimentadas por condições climáticas de baixa umidade relativa do ar e ventos fortes, atingiram o Estado nos últimos dias. Ao elencar as ações já em curso, Tarcísio afirma que São Paulo tem conduzido o maior programa de reflorestamento de sua história, o Refloresta-SP, que prevê a recuperação de 40 mil hectares de mata nativa, assim como estimulado os combustíveis sustentáveis, incluindo a produção de biometano.

O governador enfatizou ainda que o Estado tem se organizado para atrair investimentos privados em recuperação ambiental, buscando agilizar as emissões de créditos de carbono. “Então, é uma agenda que está muito forte”, assegurou Tarcísio. O governador frisou ainda que, graças à mobilização no Estado, os focos de incêndio, que chegaram a 2,7 mil na quinta-feira, foram totalmente neutralizados na segunda-feira, impedindo que os prejuízos fossem ainda maiores. As declarações foram dadas na conferência anual do Santander.

