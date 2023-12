Tarcísio de Freitas nomeia Ana Paula Corrêa Patiño como desembargadora do Tribunal de Justiça de SP

A nova magistrada era a líder da lista tríplice definida pelo órgão especial do TJ

Divulgação/TJ-SP Prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nomeou nesta terça-feira, 5, a advogada Ana Paula Corrêa Patiño como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). A nova magistrada era a líder da lista tríplice definida pelo órgão especial do TJ, no fim do mês passado – na ocasião, ela recebeu 24 votos. Ana é advogada graduada, mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP). Além disso, é professora de Direito Civil dos cursos de graduação e pós-graduação de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e no curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões da PUC-SP. Ela substitui o desembargador Moacir Andrade Peres, que se aposentou. Ana Paula Corrêa Patiño é a segunda mulher indicada pelo governador de São Paulo para o TJ-SP. Em maio, o mandatário já havia nomeado Marina Lourenço Mossani pelo Quinto Constitucional, vaga destinada ao Ministério Público no Tribunal.