Nunes nega conflito com Tarcísio, mas não chega a entendimento sobre preço das passagens em SP

Enquanto Ricardo Nunes quer manter o valor das tarifas congelado, Tarcísio de Freitas alega que está ‘ficando difícil’ injetar subsídios

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 30, que não há ruídos ou conflito entre ele e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas. “Eu e o governador não temos conflito nunca. Ele tem os posicionamentos dele, eu tenho o meu, a gente vai tá sempre sentando e dialogando. Falo com ele todos os dias”, disse. O posicionamento de Nunes veio após o questionamento de jornalistas sobre o valor das tarifas de ônibus, metrô e CPTM para o próximo ano, que precisam ser definidos ainda em 2023. Apesar dos ônibus serem administrados pela prefeitura e metrô e CPTM pelo governo do Estado, o preço das tarifas é decidido em conjunto para não ter divergência de valor.

As divergências parecem estar surgindo, na verdade, entre Nunes e Tarcísio, pois enquanto o prefeito da capital deseja manter o valor da passagem R$4,40 congelado, Freitas está resistente quanto à decisão, afirmando que está ‘ficando difícil’ para o Estado e para a prefeitura, já que estes precisam entrar com muitos subsídios. Outro impasse existente entre os governantes é a adoção da tarifa zero para ônibus aos domingos. “Vamos decidir em dezembro, vamos ter um cenário melhor. Se eu puder manter a questão da tarifa, melhor, mas vamos discutir a planilha de preços. Quero colocar esses outros ingredientes [tarifa zero], minha função como prefeito é ver o contexto das cidades”, finalizou.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini