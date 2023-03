Tarcísio de Freitas passa bem após cirurgia para retirada de cálculo renal em Londres

O governador deve ter alta hospitalar ainda hoje; participação em compromissos oficias depende de recomendações da equipe médica

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ele participava de missão internacional em países europeus quando foi internado com crise renal



O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou no início da tarde desta terça-feira, 28, uma cirurgia para a retirada de um cálculo renal em Londres. O mandatário paulista interrompeu seus compromissos da missão internacional na capital inglesa nesta segunda, 27, devido a uma crise renal. Ele foi atendido e passou a noite no hospital. “Ele passa bem, segue em acompanhamento médico e com perspectivas de alta hospitalar para o dia de hoje”, afirmou o governo do Estado, em nota. O procedimento foi realizado a laser para retirar uma pedra que estava bloqueando um dos rins. A definição sobre próximos passos da agenda depende de recomendação médica, que ainda não deu parecer sobre o assunto. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, vai representar o governador nos encontros programados, o que inclui almoço com representantes do setor financeiro na Embaixada Brasileira e debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas, com objetivo de “estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidade de negócios com o Estado de São Paulo”. Como a Jovem Pan mostrou, além de Londres, a viagem internacional do governador na Europa também inclui compromissos na Espanha e na França e deve continuar até o dia 31 de março. A comitiva paulista deve ir ainda para a França até a próxima quinta-feira, 3o, e a participação do governador nos demais compromissos depende de avaliação e recomendação médica.