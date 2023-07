Tarcísio deve confirmar hoje privatização da Sabesp

Estudo do International Finance Corporation, braço de investimentos privados do Banco Mundial, foi apresentado ao governador na semana passada e atestou a viabilidade da venda da estatal

Fernando Nascimento/Governo do Estado de São Paulo - 26/07/2023 Governo de Tarcísio de Freitas espera concluir o processo até julho de 2024



O governador Tarcísio de Freitas deve anunciar nesta segunda-feira, 31, a confirmação privatização da Sabesp. Fontes do Palácio dos Bandeirantes afirmam que a questão “já está fechada” com o Conselho Diretor do Programa de Desestatização – Concessões (CDPED), que se reúne nesta tarde para bater o martelo. Com a definição, o plano é concluir o processo até julho de 2024. Um estudo sobre a mudança — International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos privados do Banco Mundial — foi apresentado na semana passada ao governador e atestou a viabilidade da venda da estatal.

Depois do anúncio de privatização, Tarcísio concederá entrevista coletiva, acompanhado da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, para explicar qual o formato da desestatização. Segundo interlocutores, a ideia não é vender toda a participação estadual da empresa. O modelo aprovado prevê a antecipação, para 2029, de investimentos para a universalização dos serviços.