Tarcísio comemora prisão de suspeito de matar soldado da Rota: ‘Nenhum ataque ficará impune’

Governador do Estado de São Paulo anunciou que outras três pessoas foram detidas

Fernando Nascimento/Governo SP Tarcísio de Freitas é governador do Estado de São Paulo



Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou na noite deste domingo, 30, que foi preso o suspeito de ter matado um soldado da Rota no Guarujá (SP). Através das redes sociais, o governador do Estado de São Paulo avisou que outras três pessoas foram detidas. “Atenção. O autor do disparo que matou o soldado Reis, no Guarujá, acaba de ser capturado na Zona Sul de São Paulo. Três envolvidos já estão presos, após trabalho de inteligência encabeçado pela Polícia Militar. A justiça será feita. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune”, escreveu o mandatário, em sua conta no Twitter. Soldado da Rota, Patrick Bastos Reis morreu na quinta-feira passada enquanto trabalhava na Vila Zilda, uma comunidade da cidade litorânea. Por causa do assassinato, uma grande operação foi feita, contando com 600 agentes de equipes especializadas das polícias Civil e Militar do litoral de São Paulo. Até o momento, pelo menos três pessoas morreram durante a operação.