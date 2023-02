Tarcísio recomenda saída de turistas do litoral norte de SP: ‘Temos que aproveitar o tempo bom’

Governador de São Paulo confirmou a liberação total da Rodovia dos Tamoios, pela qual a população pode ter acesso à capital paulista ou outras partes do Estado

Governador Tarcísio de Freitas (PRB), que transferiu seu gabinete para São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, por tempo indeterminado



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PRB) deu uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 21, sobre as ações que estão realizadas no litoral norte do Estado após as fortes chuvas que afetaram a região, deixando ao menos 45 mortos e 40 desaparecidos. Ele afirmou que a população flutuante da região, aquela que não vive no local, mas foi para lá para passar o feriado de Carnaval, por exemplo, deve deixar a região por segurança e para diminuir a pressão sobre as equipes do gabinete de emergência. “A diretriz é o pessoal retrair. Quem veio para cá para aproveitar o Carnaval, tem que aproveitar o tempo bom, aproveitar que não está chovendo e que a gente conseguiu fazer a liberação da rodovia para se deslocar de Barra do Sahy, da Praia da Baleia, de Maresias, de Toque Toque, em direção a São Sebastião e seguir destino pegando a Tamoios. O ideal é que as pessoas que não são do litoral norte e têm interesse em se deslocar em direção à capital e outros pontos do Estado que comecem a fazer isso a partir de agora. É importante ter paciência apenas, porque temos alguns pontos que vamos operar em pistas simples em função de danos no pavimentos. Mas é importante que a gente aproveite a condição climática, porque a gente ainda tem alguma estabilidade. Se chover, essa operação fica muito mais restrita e complicada. Temos que aproveitar o tempo bom para tirar o máximo de pessoas dessas regiões, principalmente as pessoas que vieram, a população flutuando, que veio para o Carnaval. É interessante que elas saiam, porque diminui a pressão também, em termos de distribuição de alimento, de água”, disse Tarcísio de Freitas.

O governador ainda informou que, na próxima quinta-feira, 23, vai receber da Marinha do Brasil um navio com um hospital de campanha com capacidade para 300 leitos, além de fuzileiros navais, que devem contribuir para a desobstrução de rodovias. “Na quinta-feira vamos ter aqui o navio atlântico, que chegará com seis aeronaves, um hospital de campanha com capacidade para 300 leitos, 21 profissionais de saúde da Marinha. Vamos ter também 180 fuzileiros navais, especializados em situações de Defesa Civil, que vão nos ajudar nos diversos desbloqueios. Isso tudo vai ser interessante para aliviar a pressão dos hospitais locais. A Marinha também está trazendo embarcações para o transporte de pessoas, para pessoas que perderam carro ou tenham necessidade urgente de sair, a gente pode fazer esse deslocamento também. A gente tinha um problema sério de energia, mas as comunicações, bem como energia, também estão sendo reestabelecidas. Temos pelo menos 90% dos consumidores já atendidos com energia”, disse.

As declarações foram dadas à imprensa logo após ele receber doações dos operadores portuários do Porto de Santos com 50 toneladas de alimentos e água mineral, que devem ser distribuídas pela Defesa Civil às 2,5 mil famílias que estão desabrigadas ou desalojadas. “A gente tá aqui com uma remessa de quase 50 toneladas de alimentos e água mineral. A marinha está prestando um apoio fundamental, eles embarcaram esses donativos, que acabaram de chegar. A partir de agora a gente vai transportar tudo para o nosso centro de distribuição em São Sebastião e fazer a distribuição para os vários locais de apoio, onde tem desalojados e desabrigados. O fundo social também recebeu muitos donativos lá em São Paulo”, informou.