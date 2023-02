Buscas no litoral norte de São Paulo entram no 3º dia; previsão é de mais chuva na região

Defesa Civil aponta dificuldades de acesso a determinados trechos para buscas por causa da interdição de estradas após os deslizamentos

NELSON ALMEIDA / AFP Homem caminha entre os escombros em uma área afetada por enchentes no distrito de Juquehy, em São Sebastião, região mais afetada pelas chuvas



O gabinete de crise que atua nos municípios do litoral norte do Estado de São Paulo entra em seu terceiro dia de buscas por desaparecidos na região. O grupo formado por diversas entidades municipais, estaduais e federais atua na localidade desde o último domingo, 19, após as fortes chuvas que afetaram a região, provocando deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis. Na tragédia, pelo menos 40 pessoas, sendo 39 em São Sebastião e 1 em Ubatuba, e outras 40 estão desaparecidas. Atualmente, 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado. Segundo a Defesa Civil, algumas localidades ainda não foram acessadas por terra, já que rodovias ficaram interditadas, o que vem isolando determinados trechos das cidades afetadas e dificultando as buscas. Ainda segundo o órgão, há previsão de mais chuvas na região que, apesar de ficar em volume baixo, entre 20 e 30 milímetros ao dia, podem provocar novos deslizamentos de terra, já que o terreno continua molhado desde o domingo. As ações de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente na região. Segundo o governo do Estado, equipes com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) liberou parcialmente o tráfego em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. Atualmente, as equipes seguem trabalhando para liberar o tráfego na altura da Praia Preta. No restante da via no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga. A Rodovia dos Tamoios permanece totalmente liberada ao tráfego.