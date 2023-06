Tarcísio sanciona projeto de lei que aumenta salário médio dos policiais em 20%

Proposta do governo estadual foi aprovada no mês passado pela Alesp e passará a valer a partir do dia 1º de julho

Karla Neves/Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas sancionou lei que estabelece aumento salarial para policiais



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta segunda-feira, 12, que estabelece o aumento salarial médio de 20,2% para policiais. A proposta do governo estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no mês passado, com 84 votos favoráveis. A medida passa a valer a partir do dia 1º de julho. Ao menos 100 mil policiais devem ser beneficiados e incluirá: profissionais das polícias Civil, Militar, Técnico-Científica, aposentados e pensionistas. Os alunos de praça das policiais tiveram o maior reajuste: soldados 2ª classe vão receber R$ 4.066,54 (aumento de 31,62%); escrivães 3ª classe terão salários de R$ 5.879,68, (aumento de 24,64%); e policiais técnico-científicos 3ª classe passarão a ganhar R$ 5.526,72, (aumento de 22,19%). O impacto no orçamento estadual vai ser de R$ 2,5 bilhões em 2023, segundo informou o Estado.

“Estamos extremamente comprometidos com a segurança pública. Temos que aproveitar o que temos de mais valioso, que é o nosso profissional. Se nós proporcionarmos tecnologia e infraestrutura e se valorizarmos as corporações, eu não tenho dúvida: nós vamos vencer a guerra da segurança pública e garantir a paz para o cidadão”, disse o governador, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. O projeto de reajuste salarial foram encaminhadas pelas próprias polícias. Segundo o governo, ela foi nivelada pela Secretaria de Segurança Pública “para balancear as remunerações e evitar distorções em algumas categorias, que aumentariam a disparidade salarial entre as carreiras”.