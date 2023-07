Tartaruga-marinha ferida é resgatada por policiais em praia do Ceará

Animal estava com um objeto plástico na boca e com a nadadeira dianteira esquerda com fratura exposta

Uma tartaruga-marinha foi resgatada por policiais militares no último domingo, 23, na Praia de Lagoinha, em Paraipaba, no Ceará. O animal de grande porte foi encontrado ferido por um banhista por volta das 15 horas na faixa de areia da praia. Ele levou a tartaruga para sua casa. Os policiais foram até o local e constataram que a tartaruga estava com um objeto plástico na boca e com a nadadeira dianteira esquerda com fratura exposta. O resgate contou com a equipes dos batalhões de Policiamento Turístico (BPTur) e de Polícia de Meio Ambiente (BPMA). Foram necessários seis policiais para carregar o animal. Após exames iniciais, o animal foi conduzido em uma viatura ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado no bairro Guajerú. A corporação divulgou um vídeo em suas redes sociais, onde mostra os agentes carregando a tartaruga para um carro. Assista: