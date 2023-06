Taxa de inscrição e prazos: Confira tudo que você precisa saber para se inscrever no Enem 2023

Exame será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país e deve reunir milhões de candidatos que tentam ingressar no Ensino Superior

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Participação no Exame é requisito para solicitar benefícios estudantis, como Fies, Prouni e Sisu



As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 começaram nesta segunda-feira, 5, e vã até o dia 16 de junho. Considerado uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior no Brasil, o Enem atrai milhões de candidatos anualmente. Além de servir como critério de seleção, a prova também é necessária para aplicação em programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro, com 180 questões e uma redação. A inscrição deve ser feita na página do participante, no site do exame, e só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição, que será de R$ 85 em 2023. Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o Enem 2023.

Qual é o prazo de inscrição do Enem 2023?

As inscrições para a realização da prova começaram nesta segunda-feira, 5, e irão se estender até a próxima sexta-feira, 16. No entanto, a inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição, que deve ser quitada até dia 21 de junho.

Por onde a inscrição deve ser feita?

A inscrição deve ser feita pelo próprio candidato na Página do Participante. Para acessá-la, clique aqui. Nela, o candidato deverá informar seus dados pessoais, de contato, escolher a língua estrangeira de sua prova (inglês ou espanhol), apontar o Estado e o município em que deseja realizar o exame e criar seu cadastro.

Qual é o valor da taxa de inscrição e quais são as formas de pagamento aceitas?

Para o Enem de 2023, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85, com o valor devendo ser quitado até o dia 21 de junho. Caso contrário, a inscrição não será válida. Para realizar o pagamento, os candidatos poderão optar por transferências via Pix, boleto bancário ou cartão de crédito.

Qual o formado das provas e em quais dias elas serão aplicadas?

O exame terá 180 questões, sendo dividido em quatro áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, será aplicada uma redação. No dia 5 de novembro, os candidatos realizarão a prova de Linguagens, com 40 questões de língua portuguesa e 5 da língua estrangeira escolhida pelo candidato; de Ciências Humanas , também com 45 questões, e a redação. Já no dia 12 de novembro, serão aplicadas a provas de matemática e ciências da natureza, ambas com 45 questões.

Quais documentos eu preciso apresentar para fazer a inscrição?

Para a realização da inscrição, o candidato deverá informar seu nome completo, seu CPF e sua data de nascimento. Além disso, informações de contato e de endereço também deverão ser informadas na hora do cadastro.

Qual será o cronograma do Enem 2023

As inscrições vão do dia 5 ao dia 16 de junho, com o prazo final para quitação da taxa sendo 21 de junho. Solicitações de Tratamento Especializado e Tratamento por Nome Social também vão do dia 5 ao dia 16, com o resultado sendo divulgado no dia 26 de junho. Recursos do resultado poderão ser solicitados entre os dias 26 e 30 de junho, sendo que o resultado deles será conhecido no dia 5 de julho. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro, com o gabarito sendo divulgado oficialmente no dia 24. Já a versão do Enem PPL, voltado para pessoas privadas de liberdade, e a reaplicação acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro. Os resultados finais serão conhecidos no dia 16 de janeiro de 2024.