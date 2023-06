Presidente da Petrobras exalta bom desempenho das ações da estatal no mercado financeiro

Jean Paul Prates foi às redes sociais no último final de semana para comemorar a valorização dos papéis da companhia e fez acenos aos investidores

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, participa de evento realizado no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi às redes sociais no último final de semana para comemorar o desempenho das ações da empresa na Bolsa de Valores e no mercado norte-americano. Foram verificadas altas nas ações preferenciais, sem direito a voto, e nas ordinárias. Os dados apontam que as preferenciais da Petrobras na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, cresceram na última semana 3,14% e as ordinárias 3,84%. Já no mercado dos Estados Unidos, subiram 3,68% as preferenciais e as ordinárias 4,57%. Ao longo de 2023, cálculos de analistas e especialistas apontam que as ações da Petrobras cresceram cerca de 20% acima da média das demais petroleiras. Na última semana, lembrou Jean Paul Prates, a empresa divulgou as novas diretrizes que vão embasar o novo plano estratégico da companhia para o período de 2024 a 2028. A promessa é de mais investimentos da Petrobras em iniciativas de descarbonização para reduzir a emissão de carbono.

1/ Esta semana teve mais alta da ação da @petrobras nos mercados daqui e lá de fora, desta vez atribuída a vários pontos vistos como positivos nas diretrizes que anunciamos para a preparação do nosso novo Plano Estratégico. Isso confirma que a atual gestão da Petrobras está… pic.twitter.com/grufKQyCb1 — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) June 3, 2023

O plano atual previa que 6% dos investimentos seriam destinados para projetos dessa natureza. Agora, o novo plano deve estabelecer investimentos em descarbonização que variam de 6% a 15% do total das futuras aplicações. Além de exaltar a valorização das ações, o presidente da Petrobras também fez um aceno aos investidores: “Estamos conseguindo transmitir segurança e credibilidade para os mercados e investidores. Nosso objetivo é fazê-los ver bônus (ao invés de ônus) no fato de ter como sócio controlador o Estado Brasileiro. E que tenham a certeza de que saberemos equilibrar o almejado papel social da Petrobras para o desenvolvimento social e econômico do país com a justa rentabilidade e longevidade dos projetos e investimentos – tanto em petróleo e gás quanto nas novas fontes e tecnologias energéticas”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga