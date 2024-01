Taxa diária para visitar Fernando de Noronha tem reajuste; confira o novo valor

Valor cobrado de quem visita o arquipélago é utilizado para preservação ambiental da região

CCintra / Creative Commons Taxa deve ser pago diariamente por turistas



A Taxa de Preservação Ambiental (TPA) cobrada para quem visita a ilha Fernando de Noronha sofreu reajuste na segunda-feira, 1º. O valor passou de R$ 92,89 para R$ 97,16 por dia, um aumento de 4,6% em relação ao ano passado. O valor é cobrado dos turistas para a preservação ambiental do arquipélago. A cobrança da TPA é feita de forma individual e o recolhimento desta pode ser feito antes do embarque por meio do site oficial de Fernando de Noronha. De acordo com o escritório responsável pela administração do arquipélago, o reajuste da TPA está previsto em lei para ser realizado anualmente, com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).