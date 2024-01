FMI irá à Argentina para renegociar pagamento de dívidas

Informação foi divulgada pelo jornal argentino Ámbito

De acordo com o jornal argentino Ámbito, o porta-voz do governo, Manuel Adorni, afirmou nesta terça-feira, 2, que uma comitiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegará em Buenos Aires na próxima quinta-feira, 4, para renegociar o acordo de pagamento de dívidas fechado pelo governo anterior de Alberto Fernández. O empréstimo foi concedido pelo FMI durante o governo de Mauricio Macri, entretanto, Fernández renegociou o acordo em 2023, mas não conseguiu cumprir as metas estabelecidas. Segundo o veículo, a intenção de Javier Milei é obter o “perdão” do FMI pelo não cumprimento das metas acordadas em agosto. Os valores para pagamento seriam de US$ 1,3 bilhão, no dia 9, e US$ 650 milhões no dia 16. De acordo com as informações divulgas pelo Ámbito, o objetivo do governo é adiar o pagamento, pelo menos, até o fim de janeiro.