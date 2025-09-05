Jovem Pan > Notícias > Brasil > TCU mantém licitação do túnel Santos-Guarujá após análise

Projeto prevê investimento de mais de R$ 6 bilhões, sendo R$ 5,1 bilhões financiados pelo governo federal em parceria com o Estado de São Paulo

  • 05/09/2025 00h02
Túnel que ligará Santos ao Guarujá terá investimento de mais de R$ 6 bilhões

Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou, nesta quinta-feira (4), o pedido do Ministério Público para suspender o leilão do túnel Santos-Guarujá, no litoral de São Paulo. A licitação está confirmada para esta sexta-feira (5), às 16h, na B3, em São Paulo. O projeto prevê investimento de mais de R$ 6 bilhões, sendo R$ 5,1 bilhões financiados pelo governo federal em parceria com o Estado de São Paulo. A empresa vencedora ficará responsável pela construção e pela operação da ligação subterrânea pelos próximos 30 anos.

O subprocurador Lucas Rocha Furtado havia solicitado a suspensão do certame, alegando que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estaria favorecendo empresas estrangeiras em detrimento das nacionais, ainda afetadas pelos efeitos da Operação Lava Jato. Segundo ele, companhias brasileiras, como a Odebrecht, enfrentariam dificuldades para participar.

Atualmente, as empresas estrangeiras Acciona (Espanha) e Mota-Engil (Portugal) despontam como principais candidatas ao projeto. Relator do caso, o ministro Bruno Dantas negou a suspensão, argumentando que as alegações do Ministério Público se basearam em reportagens jornalísticas e não apresentaram provas de favorecimento ou restrição a empresas brasileiras.

O túnel Santos-Guarujá será o maior da América Latina e deve beneficiar cerca de 78 mil pessoas que cruzam diariamente entre as duas cidades, além de melhorar a logística no Porto de Santos, o maior da América do Sul. A obra é reivindicada há mais de 100 anos por moradores da região.

