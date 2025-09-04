Jovem Pan > Notícias > Economia > Câmara aprova PL que proíbe descontos automáticos de aposentados do INSS

Câmara aprova PL que proíbe descontos automáticos de aposentados do INSS

Com a nova regra, aposentados e pensionistas que desejarem contribuir com entidades deverão realizar o pagamento por outros meios, como boletos bancários

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 22h55
BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vista da fachada do posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado na região central da cidade de São Paulo Vista da fachada do posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei que proíbe descontos automáticos de associações e sindicatos nas contas de aposentados e pensionistas do INSS. A medida busca encerrar uma prática que, em muitos casos, ocorria sem autorização ou conhecimento dos beneficiários, resultando em fraudes investigadas pela operação Sem Desconto.

Com a nova regra, aposentados e pensionistas que desejarem contribuir com entidades deverão realizar o pagamento por outros meios, como boletos bancários. O único desconto automático que seguirá permitido é o de empréstimos consignados, desde que autorizado pelo beneficiário e dentro das normas de transparência.

O projeto segue agora para análise do Senado Federal. O tema ganhou força após denúncias de fraudes envolvendo o INSS, que motivaram investigações da Polícia Federal e a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). A CPMI já tem confirmados para a próxima semana os depoimentos do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, marcado para segunda-feira (8), e do ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, previsto para quinta-feira (11). Ambos devem prestar esclarecimentos sobre o esquema de desvios no instituto.

