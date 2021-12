Tecnologia na Mão, com o especialista Tony Ventura, é a novidade da Niu Cursos; veja como conseguir desconto

Lançamento é um manual para pessoas que buscam aumentar a produtividade profissional e automatizar processos que demandam tempo e dinheiro; valor é R$ 149,00, mas pode chegar a R$ 67,05

A Niu Cursos lançou o curso Tecnologia na Mão, que conta com aulas ministradas pelo especialista em tecnologia, Tony Ventura (saiba como comprar clicando AQUI), que mostram o passo a passo para utilização de softwares e outras ferramentas que poupam o tempo de trabalho, fazendo com que algumas funções migrem para o universo digital. O valor do curso é R$ 149,00, mas quem realizar a inscrição até o dia 22 de dezembro garantirá o preço de lançamento: R$ 74,50. Utilizando o cupom exclusivo TECJP, você terá um desconto de mais 10%, chegando a R$ 67,05. O curso contém 15 aulas, mostrando desde a automatização de atendimento ao cliente por empresas até a otimização de tempo e produção de apresentações pessoais. A primeira classe é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. É emitido um certificado ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu.

“Imagine seu mundo sem WhatsApp para falar com muitas pessoas em pouco tempo, sem celular para você ligar para qualquer pessoa no mundo, sem uma rede social. Essas são tecnologias básicas que todos conhecem, porém existem milhares de outras tecnologias no mundo que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu entendi a importância de estar atualizado tecnologicamente. Quando eu conheço uma ferramenta antes do meu concorrente, automaticamente fico à frente dele com novas ideias, planejamentos e modelos de negócio. Por isso, resolvi criar esse curso de atualização tecnológica, para mostrar as melhores ferramentas de maneira geral, para que as pessoas entendam o que existe hoje no mundo que possa ajudá-las no trabalho e na vida pessoal”, comenta Tony Ventura.

“A utilização da tecnologia ainda é um tabu para muitas pessoas. O desconhecimento das ferramentas que facilitam o dia a dia profissional e pessoal torna a execução de tarefas muito mais demorada e cansativa. O objetivo da Niu com o curso é levar esse tipo de conhecimento e informação ao máximo de pessoas possíveis, buscando aumentar a produtividade e otimizar o tempo das pessoas, que é cada vez mais valioso. O Tony é um expert no assunto, recomendado no mundo inteiro, e sabe exatamente como desenvolver novas ‘skills’ em pessoas que buscam se destacar”, reforça Tuta Neto, CEO da Niu Cursos.

Novidade de Natal na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para você agraciar aqueles que mais ama com o que há de mais importante no mundo: aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site podem ser enviados para amigos, familiares e pessoas queridas. Basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta lançamentos ainda neste ano. Os conteúdos produzidos visam a uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

Para saber mais

