Tem para todos os tipos: do pai antenado ao quadrado, uma seleção de presentes mais que especial

De passeio a experiência, de chocolate a celular, vale tudo na hora de agradar seu super-herói

Freepik Data comemorativa deve movimentar R$ 7,7 bilhões em vendas em 2024



A poucos dias do domingo tão esperado, você ainda não sabe como agradar o homem da sua vida? Muita calma nessa hora, o portal Jovem Pan selecionou presentes e experiências incríveis que vão surpreender seu pai. Aliás, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a data comemorativa deve movimentar R$ 7,7 bilhões em vendas em 2024, o que representa um crescimento de 4,7% em comparação ao ano anterior. Outro setor que comemora elevação de ganhos no domingo é o gastronômico. Com a aproximação do dia 11, bares e restaurantes se preparam para um aumento significativo no faturamento, trazendo uma esperança para o setor que ainda enfrenta dificuldades.

Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela que 78% dos estabelecimentos planejam abrir nesta data comemorativa, e dentre esses, mais da metade (65%) projeta faturar até 20% a mais em comparação ao ano passado. “É claro que a movimentação com datas comemorativas é importante e, no nosso caso, vital, porém, como pai inclusive, fico entristecido com o cenário atual. Ainda é preciso lembrar que, por conta da alta da inflação, muitas famílias preferem comemorar em casa. Nos resta brindar e orar por dias melhores e, claro, continuar trabalhando para isso”, declara Christian Lombardi, sócio-proprietário do Horácio Bar e Cucina, restaurante de São Paulo.

Almoço especial no sábado ou domingo

Por falar em gastronomia, com sabores memoráveis, os restaurantes Forchetta D’Oro e La Terrina, comandados pelo chef Aldo Teixeira, estão com o menu com valor fechado de R$ 150, e contemplam entrada, prato principal e sobremesa apenas estes sábado e domingo. “Quando criamos um menu, há a consideração de que estamos pensando na data festiva, além do clima e estação do ano em que ela passa. Essas datas também são excelentes para testar receitas — é a melhor forma de checar a resposta do público. Então há uma mescla de receitas novas com receitas clássicas nesse menu”, afirma o chef. A seleção criada promete agradar e surpreender os papais de todos os estilos e paladares. Como opções na entrada, uma delas é o Antipasti (burrata, tomate confit, berinjela grelhada, abobrinha grelhada e alichela). Para o prato principal, o Trota Bella Venezia (filé de truta grelhado, coberto molho à base caldo de peixe, vinho branco, amêndoas e uva tipo Itália. Acompanha batatas souté) ou Risotto ai Frutti di Mare (arroz arbóreo, frutos do mar puxados no alho e óleo e tomate sem pele), enquanto, para a sobremesa, uma das iguarias é o Ravioli di Mela (raviolis recheados de maçã, cobertos com calda de laranja quente e sorvete de canela). Reservas pelos telefones (11) 3237-0717 e (11) 3064-1155.

Celular de tela dupla: para enxergar melhor

Que tal dar um brinquedinho tecnológico para o papai de plantão? Ele vai adorar porque o Samsung Galaxy Z Fold6 traz uma tela ampla para ajudar no manuseio e enxergar melhor. O lançamento oferece uma variedade de recursos e ferramentas impulsionados por inteligência artificial que maximizam a tela grande e aumentam significativamente a produtividade. Ou seja, a tecnologia otimiza o uso e o celular é completamente intuitivo, ideal para mentes mais maduras, inclusive. Uma função que os pais vão adorar é a tradução simultânea, de forma conveniente nas telas interna e externa, facilitando interações mais naturais no modo conversa. O aparelho também oferece tradução em tempo real com o modo escuta, permitindo que você entenda facilmente ao ouvir durante palestras ou qualquer outro tipo de apresentação. Além disso, ele permite a evolução da maneira como você trabalha, se diverte e se mantém informado graças à duradoura parceria da Samsung com o Google. O mais recente aplicativo Google Gemini está totalmente integrado na nova linha Galaxy Z, proporcionando o seu próprio assistente impulsionado por inteligência artificial diretamente no seu smartphone. Basta deslizar o canto da tela ou dizer “ei, Google” para abrir a sobreposição do Gemini e obter ajuda com escrita, aprendizado ou planejamento. O aparelho custa a partir de R$ 12.419,10.

Tênis para esporte ou caminhada

Muitos pais possuem o hábito do esporte, nem que seja uma simples corrida de rua ou caminhada no final de semana da folga. O Corre Supra, da Olympikus, entrega nível máximo de amortecimento e retorno de energia, entressola macia, flexibilidade do solado rígido e é ideal para treinos e competições de alta performance em asfalto e sai por R$ 1.199,00. Já o Corre 3 (R$ 499,00) foi o tênis mais usado pela comunidade corredora brasileira no Strava, em 2023, de acordo com o relatório anual da maior comunidade digital para pessoas ativas. Ideal para acompanhar nos corres do dia a dia, treinos e competições, o modelo é o equilíbrio perfeito entre amortecimento e resposta.

Passeio com direito a emoção ou boa música

Se você quer ir além do presente, que tal já programar a noitada do seu pai o presenteando com ingressos de teatro ou para shows intimistas? A Eventim, que é um portal de ingressos, liberou desconto de até 50% em espetáculos e peças selecionadas. Um deles é a comédia “Um Pai de Outro Mundo”, peça estrelada por Marcelo Serrado e Claudia Mauro. A curta temporada acontece entre os dias 16 a 08/09, no Teatro J. Safra, em São Paulo. Outra possibilidade é assistir aos shows mais intimistas, que acontecerão durante o mês de agosto, na tradicional casa de shows Blue Note, em São Paulo. Entre eles estão Moda de Rock Toca Led Zeppelin; Brothers Of Brazil – Brothers Again; Vana Gierig convida Mark Lambert, Tim Maia/Cassiano/ Hyldon; Hermeto Pascoal & Grupo. Os ingressos já estão disponíveis pelo site e os descontos são válidos apenas para entradas inteiras. Há ingressos a partir de R$ 80 e é preciso entrar no portal para ter mais informações.

Chocolate com whisky: a combinação predileta dele

Já que harmonizar é uma arte, a Chocolat du Jour combinou dois ingredientes excepcionais de forma equilibrada para comemorar o Dia dos Pais o Whisky Johnnie Walker Blue Label foi incorporado ao exclusivo caramelo e coberto com puro chocolate ao leite, com 45% de cacau. O lançamento desta coleção é a Lata Celebration Blue Label (R$ 525), uma verdadeira declaração de amor, feita para surpreender o olhar e o paladar. A lata vem recheada de bombons nos sabores nougat, caramelo com flor de sal, brigadeiro, praliné de amêndoas, framboesa, orange e uma harmonização perfeita do Whisky Johnnie Walker Blue Label, recheado de caramelo e chocolate ao leite. A Coleção Dia dos Pais está nas lojas e no site, com outras opções exclusivas, como a Caixa 16 Bombons Blue Label, as Truffes du Jour Scotch Caramel ou a Caixa D’or, recheada de bombons sortidos.

Desperte a criança interior dele: e a sua também

A grande paixão da maioria dos pais se resume em uma palavra: carros. Sendo assim, LEGO é uma opção divertida para todos, proporcionando momentos únicos entre pais e filhos. Além da diversão, os conjuntos podem ser úteis para decoração DIY e reunir toda a família para construir. Os temas são variados entre o mundo automotivo, dinossauros e claro, o cinema. A “McLaren MP4/4 e Ayrton Senna”, com 693 peças, é um dos brinquedos prediletos dos papais. A marca ainda traz outros como o “Sistema de lançamento espacial Artemis da NASA”, com 3.062 peças, “Indiana Jones™ – Perseguição de Avião de Combate”, com 387 peças, “Fósseis de dinossauros: crânio de T. Rex”, com 577 peças, “Lamborghini Huracán Tecnica Laranja”, com 806 peças, “Infiltrador Sith™ de Darth Maul”, com 640 peças, e “Eu Sou Groot”, com 476 peças. Os produtos sugeridos variam de classificação etária a partir de 8 anos. Para ter uma ideia de preço, a Lamborghini sai por R$ 479,99 e a marca oferece diversas opções de figuras, preços e temas.

Camisa para o paizão fashion e atual

A linha masculina da Dudalina sobressai às releituras do tradicional modelo polo com novas texturas, cores e detalhes que chamam a atenção. A malharia, tecido mais democrático e confortável do closet moderno, ganha detalhes especiais. Para esse item, que é indispensável no dia a dia e torna-se um presente versátil nesse segundo domingo de agosto, a camisaria oferece uma linha de camisas inovadoras que aliam estilo e tecnologia, com os modelos Performance e Wrinkle Free. As peças oferecem a mesma estrutura de uma camisa social clássica, com matéria-prima de alta qualidade e o cuidado artesanal brasileiro, mas traz o conforto de um tecido mais leve. Na foto, modelo Performance por R$ 699,90.

Dia de spa especial para eles, sim! E por que não?

Quem disse que spa é coisa para mulheres? Muitos homens buscam procedimentos atualmente tanto que, a última edição do estudo Cosmentology, realizado pelo Grupo Croma, mostra que 72% dos homens brasileiros cuidam da beleza. Se for aliado ao bem-estar, então, melhor ainda! Uma boa pedida para os pais curtirem com os filhos ou netos é o Day Spa Rubi, do AmadiSpa, que fica no bairro de Moema, zona sul de São Paulo. O atendimento tem duração de quatro horas e oferece escalda-pés com head massage (massagem na cabeça) por 30 minutos, limpeza de pele facial (90 minutos), esfoliação e hidratação corporal (uma hora) e é finalizado com massagem ayurvédica (uma hora). Pode ser feito em dupla ou individual. Os valores para o mês de agosto variam entre individual (de R$ 630,00 por R$ 560,00 com 10% off) e para 2 pessoas (de R$ 1.260,00 por R$ 1.070,00 com desconto de 15%).