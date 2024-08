Setores do varejo devem faturar mais de R$ 24 bilhões no Dia dos Pais em São Paulo

Três atividades mais impactadas são eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, estabelecimento de roupas e calçados, e farmácias e perfumarias

Os principais setores do varejo impactados pelo Dia dos Pais devem faturar mais de R$ 24,8 bilhões em agosto, segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Este valor representa um acréscimo de 1,6%, equivalente a R$ 400 milhões, em comparação com o mesmo mês de 2023. As três atividades mais impactadas são eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, roupas e calçados, e farmácias e perfumarias. Juntas, essas atividades devem gerar uma receita de quase R$ 9 bilhões em agosto. A cidade de São Paulo, especificamente, tem uma projeção mais otimista, com um aumento no faturamento de 2,7% em comparação com agosto de 2023. Além do varejo, bares e restaurantes também esperam um aumento significativo no faturamento. Uma pesquisa recente indicou que esses estabelecimentos esperam um crescimento de 20% nas vendas durante o Dia dos Pais, que será comemorado no domingo, 11 de agosto. A data não só impulsiona o faturamento imediato, mas também serve como um termômetro para avaliar as vendas no restante do ano.

Publicado por Luisa Cardoso