Temperatura despenca, e São Paulo tem a madrugada mais fria do ano

Mínima absoluta de 4,3 °C foi registrada na estação Capela do Socorro-Parelheiros, no extremo sul da capital paulista

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Devido à queda de temperatura, a Prefeitura de São Paulo intensificou o atendimento à população de rua



A cidade de São Paulo registrou nas primeiras de horas deste sábado, 17, a madrugada mais fria de 2023. Em uma semana de clima ameno, com temperaturas acima de 14 °C, a média nesta madrugada foi de 8,5 °C, com mínima absoluta de 4,3 °C na estação Capela do Socorro-Parelheiros (na divisa entre as duas subprefeituras), no extremo sul da capital paulista. A noite gélida deste sábado é um prenúncio de dias mais frios para o paulistano. Até terça-feira, os termômetros não devem passar de 20 °C. Neste domingo, 18, a máxima é de 17 °C, e a mínima, de 11 °C. Devido à queda de temperatura, a Prefeitura de São Paulo intensificou o atendimento à população de rua. Dez tendas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade e são abertas sempre que a temperatura (ou sensação térmica) atingir no mínimo 13 °C. A administração municipal afirma que já distribuiu 75.075 cobertores, 592.263 itens de alimentação (sopa, pão, chocolate quente, chá e água) e 2.802 doses de vacinas contra a Influenza e a Covid-19.