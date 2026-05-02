Temperatura em SP pode chegar a 33°C neste sábado

Massa de ar seco eleva os termômetros e derruba a umidade, que pode chegar a 30% no interior

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Com sol e poucas nuvens, o dia será marcado por calor e baixa umidade do ar, especialmente no interior, onde os índices podem ficar em torno dos 30%.



A atuação de uma massa de ar seco volta a predominar em quase todo o estado de São Paulo neste sábado (2), favorecendo a elevação das temperaturas, que pode chegar aos 33°C.

Com sol e poucas nuvens, o dia será marcado por calor e baixa umidade do ar, especialmente no interior, onde os índices podem ficar em torno dos 30%.

Na capital paulista, os termômetros variam entre 18°C e 29°C. Já em Lins, no interior, a mínima é de 21°C, com máxima que pode chegar aos 33°C, reforçando a sensação de tempo quente e seco.

No litoral, ainda há maior presença de nuvens, com possibilidade de garoa isolada e passageira. Diante do clima seco, a recomendação é reforçar a hidratação e acompanhar a previsão do tempo.

*Com informações Agência SP