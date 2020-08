Tempestade de areia atinge interior de São Paulo e assusta moradores

Cândido Mota (na região de Presidente Prudente), Palmital, Tarumã, Gália, Campos Novos Paulista (na região de Marília) e até Sorocaba foram atingidas pela nuvem de poeira

CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tempestade de areia causou estragos em Sorocaba, no interior de São Paulo



Várias cidades do Estado de São Paulo foram atingidas por uma tempestade de areia na tarde desta quinta-feira (13). Cândido Mota (na região de Presidente Prudente), Palmital, Tarumã, Gália, Campos Novos Paulista (na região de Marília) e até Sorocaba foram atingidas pela nuvem de poeira. Algumas ruas destes municípios ficaram praticamente sem visibilidade e o fenômeno assustou moradores. O efeito da forte ventania foi sentido em Marília, onde o vento levantou muita poeira nas regiões Oeste e Sul. O céu chegou a ficar escuro, com nuvens carregadas e queda na temperatura, antes do anoitecer.

Moradores de Cândido Mota fizeram vídeos e fotos do momento da passagem da ventania. Não houve registro de incidentes graves, segundo o Corpo de Bombeiros de Assis e de Presidente Prudente. O Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru informou que o fenômeno foi causado por uma frente fria oriunda do Paraná. Há previsão de chuva no fim de semana em Marília e outras cidades da região. Mas nas proximidades de Sorocaba e Itapetininga, a intensidade dos ventos começou a diminuir por volta das 16h de ontem.

*Com Estadão Conteúdo