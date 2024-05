Temporais deixam 8 mortos e 21 desaparecidos no Rio Grande do Sul

Governador Eduardo Leite destacou a gravidade da situação e pediu que a população evite sair de casa; mais de 2 mil pessoas estão desabrigadas

Reprodução/Gustavo Ghisleni/AFP Cidades gaúchas foram duramente afetadas, com 77 delas registrando danos e ocorrências em decorrência dos temporais



As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram oito pessoas mortas e 21 desaparecidas. Além disso, mais de 2 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. As cidades gaúchas foram duramente afetadas, com 77 delas registrando danos e ocorrências em decorrência dos temporais. Os impactos dos temporais foram sentidos também nas estradas, com 47 trechos bloqueados em todo o estado, incluindo 22 rodovias estaduais e sete federais. Em Paverama, no vale do rio Taquari, duas pessoas morreram após serem arrastadas pela correnteza ao passar por uma estrada alagada. Outra morte foi registrada em Pântano Grande, com suspeita de descarga elétrica após o temporal. As demais fatalidades foram em Encantado e Santa Maria, com causas ainda desconhecidas.

A falta de energia elétrica afeta 130 mil consumidores, enquanto 32 mil estão sem água. Mais de 30 municípios estão sem serviços de telefonia e internet, e 145 escolas estaduais suspenderam as aulas. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a intensificação das chuvas na região Sul, com previsão de volumes significativos e ocorrência de trovoadas e vendavais. O governador Eduardo Leite destacou a gravidade da situação e pediu que a população evite sair de casa, pois as condições meteorológicas são preocupantes. O estado se prepara para enfrentar possíveis cheias semelhantes às de novembro do ano passado, com rios já ultrapassando a cota de inundação em diversas regiões. Medidas de segurança estão sendo tomadas para minimizar os impactos das chuvas e garantir a segurança dos moradores afetados.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA